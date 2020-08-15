شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم تذوق الطعام بالمحال التجارية قبل الشراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم تذوق الطعام قبل شرائه .

وأكد " الخثلان " انه إذا كان برضا البائع فلا بأس بذلك ، كأن يكون المتعارف عليه أن البائع يسمح بذلك او ان يستأذنه المشتري .

أما إذا كان بغير رضاه او استئذانه فهو حرام لأن الأصل رضا المسلم في السماح بماله والمال هو كل ما يتمول به الإنسان كالطعام ونحوه ، ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه .