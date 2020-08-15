شكرا لمتابعة خبر عن فيديو خطير لطفلة تلهو بمفردها أسفل جمل ضخم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مقطع فيديو متداول عن واقعة خطيرة لطفلة تلهو أسفل جمل ضخم دون رقابة من أفراد أسرتها . كشف مقطع فيديو متداول عن واقعة خطيرة لطفلة تلهو أسفل جمل ضخم دون رقابة من أفراد أسرتها . وأظهر الفيديو الطفلة وهي تقف أسفل الجمل وتتنقل تحت أقدامه ، غير أنه لحسن حظها ظل ساكناً ولم يبرك عليها أو يرفسها . وأثار الفيديو المطالب بضرورة محاسبة ولي أمر الطفل والتشديد بعدم إهمالها واخذ تعهد بحمايتها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو خطير لطفلة تلهو بمفردها أسفل جمل ضخم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.