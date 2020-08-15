أعلنت وسائل إعلام سعودية، يوم أمس الجمعة 14 أغسطس / آب 2020، تفاصيل قصة سبب وفاة أحمد بكيم الزهراني مؤسس سناب زهران العناصي عضو اتحاد سنابات الخليج.

أعلنت مصادر قبائلية في السعودية في تصريح صحفي أن سبب وفاة أحمد بكيم الزهراني جاء عقب صراع طويل مع المرض خلال الفترة المنصرمة، مؤكدة أنه جرى دفنه والصلاة عليه اليوم.

وجرت مراسم تشييع جثمان أحمد بكيم الزهراني وسط إجراءات صحية وقائية مشددة تحسبا لانتشار عدوى مرض فيروس كورونا ، في حين لن يتم إقامة بيت عزاء في منزله أو أي مكان.

واشتهر أحمد بكيم الزهراني من خلال سناب شات الذي كان ينشر عليه جولاته السياحية التي كان يرافق بها الوفود العربية والأجنبية، بالإضافة إلى نشاطه التجاري على حسابه الشخصي.

وكتب سناب زهران الرسمي على تويتر: بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن، ننعى فقيد الساحه الإعلامية بمنطقة الباحة عامة وفي قبيلة زهران خاصه الأخ الخلوق أحمد بُكيم.

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كما تقدم سناب زهران الرسمي في بيان، بأحر التعازي والمواساة لأبناء أحمد بكيم وأهله وذويه، مستطردا : “عظم الله أجرهم واحسن الله عزاهم وألهمهم الصبر والسلوان”.

وكان سناب زهران قد نشر قبل أيام، فيديو يظهر موقفا رائعا ونبيلا ومؤثرا للمواطن عبد المجيد الغبيشي الزهراني من محافظة قلوة في الباحة، بعد أن اكتشف إصابة ابنته بكورونا.

ويظهر في الفيديو عبد المجيد الزهراني أثناء مشاهدة حفل ملكة ابنته في تبوك، وذلك بعد قدوم العريس من منطقة بعيدة؛ كونه مصاب بفيروس كورونا؛ كي لا يضيع هذه الفرحة.

وتصدر خبر وفاة أحمد بكيم الزهراني مواقع التواصل لا سيما سناب شات المشاهير، إذ استذكر الأصدقاء والمتابعين أطرف وأجمل المواقف التي جمعتهم به في السابق.