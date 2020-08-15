بالفيديو.. الدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق محلات الخيام وبيوت الشعر بالرياض

أكَّد المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي عدم وجود خسائر بشرية أو إصابات في حريق محلات للخيام وبيوت الشعر بالرياض.

وقال الحمادي خلال اتصال هاتفي مع قناة «السعودية»: إنَّ فرق الدفاع المدني عملت فور وصولها لمكان الحادث على محاصرة النيران وإخلاء المواقع المجاورة من المنشآت التجارية، وكذلك التنسيق مع المرور لتحويل الطريق بعيدًا عن مكان الحريق.

وأضاف المقدم الحمادي، أنَّ محتويات المحلات من خيام وبيوت الشعر أدَّت إلى كثافة عالية في الأدخنة، مشيرًا إلى أنَّه تمَّت محاصرة النيران وإخمادها واقتصرت الخسائر المادية على المحلات التي اندلعت فيها النيران.

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وأشار إلى أنَّ الأضرار المادية اقتصرت على المحلات والمعارض التجارية التي طالتها النيران. مؤكدًا أنَّ إجراءات التحقيق مستمرة لتحديد أسباب الحريق، مضيفًا أنَّ الأمر يحتاج إلى وقت لمعرفة سبب اندلاع الحريق، سواء أسباب محددة أو عرضية.

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