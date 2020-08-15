أمانة محافظة جدة تلاحق مخالفات الباعة الجائلين

لتحسين المشهد البصري

نفذت أمانة محافظة جدة حملات ميدانية لرصد مخالفات الباعة الجائلين، وذلك ضمن جهود تحسين المشهد البصري في نطاق بلديات جنوب المحافظة. وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات تمت بمساندة إدارة مراقبة الأسواق التابعة للإدارة العامة للخدمات البلدية بوكالة البلديات لرصد مواقع تجمع الباعة الجائلين بأحياء العدل وطريق مكة القديم والثعالبة وبترومين. وقال: إن الكميات التي تمت مصادرتها من خضار وفواكه تُقدر بحوالي 8 أطنان، وذلك بعد رصدها من قبل المراقبين؛ حيث يستخدم من قبل عمالة مخالفة، وقد جرى إزالة 54 بسطة وعربة، كما دعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

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