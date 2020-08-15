السعودية اليوم / ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا



ملبورن 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم السبت تسجيل 303 إصابات جديدة بفيروس

ويعد هذا الرقم ثاني أقل رقم يومي يجري تسجيله في فيكتوريا الشهر الجاري بعد تسجيل 278 حالة يوم الخميس الماضي.

وتناقص أعداد حالات الإصابة اليومية في فيكتوريا تدريجيًا، مع انخفاض متوسط الإصابات خلال أيام الأسبوع السبعة إلى 344 مقابل 521 قبل أسبوع.

تم فرض قيود صارمة على المقيمين في ملبورن، ولا يُسمح لهم بمغادرة المنازل إلا لممارسة

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06:41ت م

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ملبورن 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسأعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم السبت تسجيل 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.ويعد هذا الرقم ثاني أقل رقم يومي يجري تسجيله في فيكتوريا الشهر الجاري بعد تسجيل 278 حالة يوم الخميس الماضي.وتناقص أعداد حالات الإصابة اليومية في فيكتوريا تدريجيًا، مع انخفاض متوسط الإصابات خلال أيام الأسبوع السبعة إلى 344 مقابل 521 قبل أسبوع.تم فرض قيود صارمة على المقيمين في ملبورن، ولا يُسمح لهم بمغادرة المنازل إلا لممارسة الرياضة والتسوق والعمل الأساسي، بينما يجري فرض حظر تجول من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا كما أن ارتداء الكمامة إلزامي.// انتهى //06:41ت م0005

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