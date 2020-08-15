السعودية اليوم / تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي



شنغهاي 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 14 حالة من الإصابات الجديدة وافدة من الخارج نزولا من 22 حالة في اليوم السابق.

وسجلت الصين 20 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض مقابل 28 حالة بل يوم.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 14 أغسطس آب 84808 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

// انتهى //

06:40ت م

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شنغهاي 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 14 أغسطس آب مقابل 30 حالة في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 14 حالة من الإصابات الجديدة وافدة من الخارج نزولا من 22 حالة في اليوم السابق.وسجلت الصين 20 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض مقابل 28 حالة بل يوم.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 14 أغسطس آب 84808 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.// انتهى //06:40ت م0004

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