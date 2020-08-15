انتشال جثة مواطن غرق في غدير المحتطبة بعسير

تلقى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها مساء اليوم الجمعة، بلاغًا عن حالة غرق في جبل المحتطبة بقرية العلاية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أنه تمت مباشرة موقع الحادث في منطقة جبلية وعرة بمسافة تقدر بحوالي 1900 متر تقريبًا، وبعد الوصول وجد الغريق وهو مواطن يبلغ من العمر 28 عامًا تقريبًا، حيث تم إخراجه بواسطة الغواصين، وتسليم الجثة لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.

وأكد «السيد» أهمية التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وعدم السباحة في المستنقعات وتجمعات المياه.

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