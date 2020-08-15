بالصور.. متطوعو الهلال الأحمر يقيمون نقاط فرز بجوامع الجوف

أقام متطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، اليوم الجمعة، نقاط فرز في عدد من جوامع المنطقة أثناء دخول المصلين لصلاة الجمعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالجوف حمدان الضويحي أن المتطوعون قاموا باستقبال المصلين في مداخل عدد من جوامع المنطقة الرئيسية بمدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل والقريات وطبرجل والقيام بعملية الكشف عليهم من خلال فحص درجة الحرارية وتقديم المعقمات وتنظيم توزيعهم داخل الجامع، حرصًا منهم على تطبيق التباعد بينهم.

وأضاف الضويحي أن فرع الهيئة حريص جدًّا على تطبيق الاحترازية في أغلب مدن ومحافظات المنطقة لشمولية الكشف على أكبر عدد من مرتادي الجوامع بالمنطقة وتقديم الخدمات لهم التي تحد من انتشار هذه الجائحة.

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