شكرا لقرائتكم خبر عن 2566 متعافيا من «كورونا» يرفعون الشفاء إلى 88.86 % والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة أمس الجمعة عن 2566 حالة تعافٍ إضافية من فيروس «كورونا» المستجد، خلال 24 ساعة، إضافة إلى تسجيل 1383 إصابة جديدة و35 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة»، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 295.902 حالة، من بينها 29.605 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، و1782 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 262.959 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3338 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة 88.86 %.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: مكة المكرمة «81»، حائل «77»، جدة «69»، الرياض «63»، الهفوف «58»، جازان «57»، المدينة المنورة «44»، الدمام «44»، بريدة «39»، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الهفوف «253»، حفر الباطن «201»، نجران «145»، جدة «143»، الطائف «142»، المبرز «140»، الرياض «124»، مكة المكرمة «83»، خميس مشيط «76»، الدمام «65»، جازان «60»، حائل «59»، ينبع «51».

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس «كورونا». كما يجب على كل شخص عند خروجه من المنزل ارتداء الكمامة، سواء كانت طبية، أو قماشية، أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَنْ كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد»، أو زيارة عيادات «تطمن» التي هيّأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا»، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد، وكيفية الحصول عليها.