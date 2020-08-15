أمن الدولة تعلن فتح باب التسجيل والقبول لحملة الثانوية العامة .. الشروط ورابط التقديم والمزايا

أعلنت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الفنية العسكرية بالرئاسة، عن فتح باب التسجيل والقبول لحملة الشهادة الثانوية للالتحاق بمعهد التدريب والحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات، وذلك إلكترونيًا عبر منصة أبشر توظيف وفق شروط حددها الإعلان، وكذلك طريقة التقديم والمزايا التي يحصل عليها المرشحين المقبولين والأوراق المطلوبة للتقديم.

فتح باب التسجيل والقبول لحملة الثانوية العامة في أمن الدولة

Advertisements

شروط التقديم للالتحاق بمعهد التدريب في امن الدولة

وجاءت الشروط المطلوب توفرها في المقدمين، للالتحاق بمعهد التدريب بامن الدولة والحصول على دبلوم الدراسات الفنية، ونظم الاتصالات كما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من حيث الأصل، ويُستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حائزًا لشهادة الثانوية العامة، أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية)، وأن يكون المعدل فيها (تراكمي عام) لا يقل عن 85%.

أن يكون المتقدم من خريجي العام الحالي 1441هـ.

ألا يزيد عمره على 20 عامًا.

ألا تقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة عن 70%.

ألا تقل الدرجة الكلية للاختبار التحصيلي عن 60 %.

اجتياز المتقدم للفحص الطبي، والمقابلة الشخصية.

ألا يكون مسجلا في أي مؤسسة تعليمية أخرى.

أن يكون متمتعًا بحسن الأخلاق والسمعة، ولم يصدر بحقه حكم بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة سابقًا.

موعد بدء التقديم عبر موقع أبشر توظيف

ووفقًا للإعلان يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26/12/1441هـ من الساعة العاشرة صباحًا، ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 6/1/1442هـ الساعة العاشرة صباحًا، وذلك إلكترونيًا عبر الرابط موقع أبشر توظيف

مزايا يحصل عليها المرشحين المقبولين

وأوضح إعلان رئاسة أمن الدولة – الإدارة العامة للشؤون الفنية، المزايا التي سوف يحصل عليها المتقدمين المقبولين وهي:

بعد اجتياز الطالب للبرنامج الدراسي بنجاح يحصل على شهادة (دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات).

يحصل الطالب على مكافأة شهرية قدرها (1000) ريال.

يحصل الطالب على تأمين سكن إذا كان قادمًا من خارج الرياض.

يحصل على تأمين العلاج الطبي للطالب في مستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض.

الأوراق والمستندات المطلوبة