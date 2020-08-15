، شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - لإغاثة آلاف الأسر المتضررة من الأمطار

دعت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" مكوناتها من الهيئات والجمعيات الوطنية والمانحين وشركاء العمل الإنساني للإسراع في الاستجابة العاجلة لتأمين مستلزمات الإغاثة والإيواء لآلاف الأسر السودانية المتضررة من الأمطار والسيول في عدد من الولايات.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة العربية في بيان، حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، أصدرته استشعارًا منها بمعاناة المتضررين من الأمطار والسيول في السودان، ضرورة مضاعفة الجهود لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لآلاف الأسر المتضررة، وتقديم الدعم العاجل لها بما يحقق أعلى استجابة إنسانية ممكنة لتحسين أوضاعها.

وكشفت التقارير الواردة من غرفة الطوارئ بالأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر السوداني أن الأمطار والسيول أثرت على 7195 منزلاً، منها أكثر من 3550 منزلاً دُمّر كاملاً، منها 45 بمحلية هيا، و45 بمحلية درديب، و550 بدنقلا، و187 بمحلية التضامن، و130 بمحلية باو، و75 بمنطقة أبو حمد، و300 بسنار، و535 بالخرطوم، و788 بولاية الجزيرة. وحصل تدمير جزئي لـ 5091 منزلاً في عدد من الولايات، منها 50 في ولاية البحر الأحمر، و780 بدنقلا، و589 بمحلية التضامن، و261 بمنطقة أبو حمد، و213 بولاية سنار، و1673 بالخرطوم، و342 بشمال دارفوز، و1183 بولاية الجزيرة. وانهار 1189 مرحاضًا ومبنى مرافق عامة.

وبينت الجمعية أن 7343 أسرة تضررت من الأمطار والسيول في ولايات عدة، منها 3،315 أسرة من السيول والأمطار بولاية كسلا، وفي منطقة أم سيالة بمحلية بارا بولاية شمال كردفان تسببت الأمطار في الإضرار بـ 2600 أسرة، أصبحت في العراء، وفي حاجة لتوفير الاحتياجات العاجلة.

وجاء في التقرير أن الاحتياجات العاجلة للمتضررين تتمثل في 2433 مشمعًا، و4864 فرشة، و4864 ناموسية، و4864 بطانية، و4864 جركن مياه، و2432 أداة طبخ، و6 كراتين أدوات إسعافات أولية، و750 خيمة.

وأوضحت الجمعية أنها قدمت مساعدات إنسانية ومواد إيواء تحتوي على بطاطين وفرشات أرضية ومشمعات وناموسيات لـ 2500 أسرة متضررة في ولايات الجزيرة والشمالية ونهر النيل وسنار وغرب كردفان. ومواد غذائية وإيوائية لـ 100 أسرة في منطقة النزيلة شرق النيل، وقدمت عبر فرعها بالولاية الشمالية مساعدات غير غذائية لـ 150 أسرة من المتأثرين بالسيول والأمطار، والأكثر حاجة من الأرامل، والأيتام، والمعاقين. ومساعدات إغاثية لـ 96 أسرة بمحلية حلفا.

مضيفة بأنه حسب المسوحات الميدانية تسبب فيضان النيل في الباوقة بمنطقة الدوم بمحلية بربر بولاية نهر النيل في انهيار كلي لـ 33 منزلاً حتى تاريخ 12 أغسطس 2020.

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