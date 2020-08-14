2020-08-14

صندوق الاستثمارات يسدد قرضًا بـ10 مليارات قبل موعده

متابعات الخليج 365 - الرياض

سدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي قرضًا تجسيريًّا بقيمة 10 مليارات دولار قبل أشهر من الموعد المحدد، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

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وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها بحسب وكالة بلومبيرغ: إن الصندوق قام بسداد القرض بالكامل والذي كان مستحقًّا في أكتوبر المقبل، بحسب “العربية”.

كان الصندوق قد وقع القرض العام الماضي.

وأكد متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة أنه تم سداد القرض قبل الموعد المحدد، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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