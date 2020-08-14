ضربة قاصمة لطهران.. أمريكا تصادر 4 شحنات وقود إيرانية

2020-08-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة سيطرت على أربع شحنات وقود إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا وصادرتها.

ووصفت وزارة العدل هذا الأمر بأنه “أكبر عملية مصادرة أمريكية لوقود إيراني على الإطلاق”، بحسب “العربية”.

وقالت الوزارة: إنها نفذت أمرًا أصدرته محكمة أمريكية في مقاطعة كولومبيا بمصادرة الشحنات.

وأضافت أنه “بمساعدة شركاء أجانب” باتت الشحنات المصادرة تحت السيطرة الأمريكية.

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وذكرت أن إجمالي الشحنات يبلغ حوالي 1.116 مليون برميل من المنتجات البترولية.

ولم تذكر متى وأين جرت مصادرة الشحنات، حيث قالت وزارة العدل: إنه بعد احتجاز الشحنات، صعدت البحرية الإيرانية بالقوة على متن سفينة “لا علاقة لها بالأمر في محاولة على ما يبدو لاسترداد الوقود المصادر”، لكنها لم تفلح.

وفي وقت سابق من اليوم صرح مسؤول إيراني لم يذكر اسمه لـ”وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء” بأنه لم تتم مصادرة أي سفن أو شحنات بنزين إيرانية.

وقال المسؤول: “لن تتهاون إيران، كما تُكرر دومًا، مع مثل هذه الخطوات العدائية.. ولن تسمح لأي بلد باتخاذ مثل هذه الإجراءات”.

وكان قاض أمريكي قد أصدر تفويضًا بمصادرة شحنات بنزين إيرانية على 4 ناقلات (“بيلا” و”بيرينغ” و”باندي” و”لونا”) في يوليو بعدما رفع ممثلو ادعاء أمريكيون دعوى قضائية. ويشمل التفويض مصادرة الشحنات فحسب وليس السفن. وترفع السفن علم ليبيريا. وتملك الناقلات وتديرها شركات تسيطر عليها شركتا “فيينا” و”باليرمو”، ومقرهما اليونان.

وقال مصدر بالحكومة الأمريكية أمس الخميس: إن ملاك السفن الأربع وافقوا على نقل شحنات الوقود إلى سفن أخرى كي يتاح شحنها إلى الولايات المتحدة.

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