السعودية اليوم / اليونان تسجل 254 إصابة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد



أثينا 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية، 254 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم إلى أنها سجلت حالتي وفاة، بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 223 حالةً.

// انتهى //

22:14ت م

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أثينا 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسسجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية، 254 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، هي الأعلى منذ الثالث من أغسطس الجاري ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6632 حالةً.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم إلى أنها سجلت حالتي وفاة، بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 223 حالةً.// انتهى //22:14ت م0133

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