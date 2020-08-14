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تحذير من الصحة بشأن بعض الأطعمة

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2020-08-14

تحذير من الصحة بشأن بعض الأطعمة

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، من خطأ شائع قد يقع فيه عدد كبير من الأشخاص بشأن الطعام.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها التوعوي “عش بصحة” على موقع تويتر، أنه ينبغي عدم تناول الأطعمة التي تحتوي البطاقة الغذائية لها على كمية أكبر من 1.5 جرام من الملح لكل ١٠٠ جرام؛ لما له من تأثير ضار جدًّا على الجسم.

وكثيرًا ما نصحت وزارة الصحة بعدم الإكثار من تناول الملح؛ لأنه قد يسبب ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية- لا قدر الله.

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ودعت الصحة الجميع إلى التقليل من تناول الملح في اليوم بحيث لا يزيد عن ملعقة شاي صغيرة جدًّا أي ما يعادل 5 جرامات؛ لأن كثرة تناول الملح يزيد من الإصابة بأمراض القلب والتوعية الدموية.

علاقة الملح بضغط الدم:

اكتشف علماء المعهد الوطني لعلم الأحياء الأساسي في اليابان، آلية تسبب الملح بارتفاع ضغط الدم.

ويشير موقع EurekAlert إلى أن ارتفاع الضغط هو العامل الرئيس المسبب لأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات بسبب الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب في العالم، حيث إن 40% تقريبًا من سكان الأرض، والذين تبلغ أعمارهم 25 سنة وأكثر، يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ويساعد تناول ملح الطعام على تطور ضغط الدم، فكلما زادت كمية ملح الطعام التي يتناولها الشخص، زاد تراكم أيونات الصوديوم في بلازما الدم والسائل النخاعي. وهذا بدوره يؤدي إلى إثارة الجهاز العصبي السمبثاوي (الودي) الذي ينظم الدورة الدموية.



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