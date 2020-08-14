شكرا لمتابعة خبر عن النمر: إهمال التحكم بالضغط يُعرض الكلى للخطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر من خطورة إهمال التحكم في الضغط. حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر من خطورة إهمال التحكم في الضغط. ولفت إلى أن إهمال التحكم بالضغط أخطر بكثير من التأثير المصاحب لأدوية الضغط على الكلى، مشددًا على أهمية تناول العلاج.

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