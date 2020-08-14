شكرا لمتابعة خبر عن 3 مزايا توفرها لائحة التصرف في العقارات البلدية على الاستثمارات الكبرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت بوابة الاستثمار البلدي " فرص"، أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة تؤثر في تحسين جودة الحياة في المدن، عبر توفر عقارات بلدية قريبة من المواطن، وكذلك زيادة المساحات الخضراء والمرافق العامة.

وأشارت إلى أنها توفر بيئة حضرية تهتم بالمواطن وتحفيز إقامة الفعاليات في مختلف المناطق ورفع جودة الأسواق، وفرص عمل جديدة من خلال الاستثمارات البلدية.

وأكدت أن اللائحة المحدثة ستؤثر أيضًا على الاستثمارات الكبرى، من خلال إيجاد بيئة استثمارية تمكن الاستثمارات النوعية في المملكة، عبر زيادة مدد العقود من 25 إلى 50 سنة، وخفض الضمانات البنكية من 100% إلى 25% من العطاء السنوي، وتمديد فترة الإعفاء من 5% إلى 10% من مدة العقد.