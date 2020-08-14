شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة.

ويستمر نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، وكذلك على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وجازان وسواحل عسير.

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان وعسير.