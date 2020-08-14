السعودية اليوم / الجزائر تسجل 477 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد



الجزائر 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء

وكشف فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 10 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1351 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 304 شخصًا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 26308 حالة.

// انتهى //

19:09ت م

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الجزائر 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار اليوم تسجيل 477 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 37664 حالة خلال ال 24 ساعة الماضية.وكشف فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 10 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1351 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 304 شخصًا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 26308 حالة.// انتهى //19:09ت م0099

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