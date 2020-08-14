السعودية اليوم / باكستان تحتفل بالذكرى الرابعة والسبعين ليوم استقلالها



إسلام آباد 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

احتفلت باكستان اليوم بالذكرى الرابعة والسبعين ليوم الاستقلال الذي يصادف الرابع عشر من شهر أغسطس من كل عام، وهي ذكرى إقامة جمهورية باكستان الإسلامية في عام 1947م بعد مسيرة كفاح طويلة.

وبدأت احتفالات ذكرى يوم الاستقلال صباح اليوم في كل من عواصم الأقاليم كراتشي ولاهور وبيشاور وكويتا وجيلجيت، ومدينة مظفر آباد عاصمة الشطر الخاضع للسيادة الباكستانية من إقليم كشمير.

وترأس الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي حفل رفع العلم الباكستاني الذي أقيم في العاصمة إسلام آباد بحضور كبار المسؤولين الباكستانيين.

وفي كلمة بهذه المناسبة أكد الرئيس علوي ضرورة تجنب الخلافات الداخلية وتعزيز الانسجام الوطني، مبينًا أن دستور البلاد ضمان للتقدم والاستقرار في البلاد.

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18:24ت م

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