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مسؤولون وخبراء وقيادات فكرية ضمن مجلس إدارة منتدى أسبار
سيكون حافلًا بالعديد من الفعاليات العلمية والتنموية المهمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
يجري العمل منذ بداية العام الحالي على أن تكون الدورة الخامسة لـ “منتدى أسبار الدولي” 2020 التي ستعقد في 4- 6 نوفمبر المقبل في الرياض حافلة بالعديد من الفعاليات العلمية والتنموية المهمة، وذلك من خلال الفعاليات المقررة من جلسات نقاشية ومحاضرات وندوات ولقاءات وورش عمل سيشارك فيها عدد كبير من الخبراء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وستضم الدورة الخامسة التي ستعقد تحت عنوان “مستقبل المستقبل” شراكات للمنتدى مع مؤسسات ومنظمات علمية كبرى محلية ودولية.
ومن أبرز ما تناقشه هذه الدورة: تطور تقنيات المستقبل، وأفضل التجارب والممارسات في إدارة الأزمات حول العالم، واستشراف مستقبل العمل والمهارات الوظيفية المستقبلية، والتعليم عن بُعد، والتقنيات الرقمية في مجال الصحة ومحاربة الأوبئة، والاقتصاد الرقمي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التحول الرقمي.
شخصيات مرموقة وخبراء:
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي، فهد العرابي الحارثي، على إثر إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للمنتدى، وذلك في إطار تعزيز أدواره وتمكينه من تحقيق أهدافه في نشر الوعي بمجتمعات واقتصاديات المعرفة وبما يدعم التوجهات المستقبلية للدولة بما ينسجم مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030. وضم المجلس عددًا من الشخصيات المرموقة والخبراء والقيادات الفكرية والتنموية من المعروفين بمنجزاتهم في مجالات عملهم، والمشهود لهم بتفانيهم في خدمة الصالح العام من القطاعين العام والخاص.
وسيتولى مجلس الإدارة الجديد مهام عدة تتضمن إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المنتدى، والإشراف على تنفيذ استراتيجياته، وتحديد السياسات والأنظمة والإجراءات الداخلية والأهداف العامة للمنتدى، إضافة إلى إقرار الخطط والبرامج المتعلقة بالاستعدادات الجارية لتنظيم المؤتمر السنوي 2020، إضافة إلى الفعاليات الأخرى التي تنظم على مدى العام.
ويضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة أسبار كلًّا من: عبد العزيز الخضيري وزير الثقافة والإعلام الأسبق، حسام زمان رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، مشبب القحطاني مدير عام معهد الإدارة العامة سابقًا، أنس الفارس نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، نجاح عشري النائب والمشارك الأعلى لرئيس جامعة كاوست للتقدم الوطني الإستراتيجي، ثريا عبيد المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان سابقًا وعضو مجلس الشورى سابقًا، طارق الغامدي- شركة أرامكو، عبدالعزيز بن محمد بن سعد العجلان رئيس مجلس إدارة شركة أبناء محمد سعد العجلان، عبد الله الشبانة مدير عام مجموعة قنوات روتانا، علي بن صالح العثيم عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال، مها صالح عبدالعزيز العتيقي الرئيس التنفيذي لشركة الاتجاه الثاني المحدودة، محمد عطية الحارثي أستاذ مشارك مناهج وطرق تدريس الحاسب بجامعة الملك سعود، فاطمة الشريف مساعد رئيس مجلس إدارة المنتدى.
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