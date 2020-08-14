وزارة البيئة: 10 شروط للحصول على إعانة صغار مربي الماشية شهريًا

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر موقعها الإلكتروني متطلبات وشروط الحصول على إعانة صغار مربي الماشية بشكل شهري، بهدف تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن برنامج إعانة صغار مربي الماشية هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة .2030

واشترطت وزارة البيئة نحو 10 شروط للحصول على إعانة صغار مربي الماشية كالتالي:

1-أن يكون سعوديا او حاملا لبطاقة التنقل.

2-أن يكون من صغار مربي المواشي.

3-ألا يعمل في أي وظيفة في القطاع العام والخاص

4-ألا يكون سجينًا أو موقوفًا أو مقيمًا إقامه دائمة في مركز إيوائي.

5-ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة.

6-أن يكون حاصلًا على البطاقة الصحية.

7-أن يكون ملتزمًا بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية المتعلقة بالماشية التي تعتمدها الوزارة.

8-أن يكون له حساب بنكي نشط باسمه ومسجل في البوابة الالكترونية .

9-أن يرفع طلب دعم على البوابة الالكترونية أو تطبيقات الجوال المعتمدة.

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10-يجب أن يكون المستفيد مقيمًا إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم.

ووفقًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن الحصول على إعانة دعم صغار الماشية يتطلب ما يلي:

1-التسجيل في بوابة أنعام لإصدار البطاقة الصحية.

2-تسجيل الدخول في برنامج دعم صغار مربي الماشية.

3-الموافقة على الشروط والأحكام.

4-تعبئة بيانات الطلب.

5-إرسال الطلب.

6-مراجعة الطلب من الجهة المختصة.

7-اعتماد الطلب بعد مراجعته من قبل المختصين.

وأوضحت الوزارة أنه بعد استيفاء الشروط ورفع طلب الحصول على إعانة صغار مربي الماشية يتم التحقق من أهلية الاستحقاق للمتقدم، والزيارة الميدانية للتحقق من الموقع وأعداد وأنواع الماشية، والبت في أهلية المتقدم واستحقاقه للدعم، ومراجعة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط.

وأكدت وزارة البيئة أن إعانة صغار مربي الماشية تتوقف في حال وفاة المستفيد خلال فترة تلقي الدعم، وفقدانه أحد معايير استحقاق الدعم، وعجزه عن ممارسة مهنة تربية الماشية بنفسه، وثبوت تقديمه بيانًا غير صحيح او امتناعه عن تقديمه.

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