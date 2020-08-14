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سجّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 9589 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 234 وفاة.
من جهة ثانية، شهدت جنوب أفريقيا 3946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و260 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وذكرت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 573 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11270 حالة.فيروس كورونا الجديد
الكونغو الديمقراطية تسجل 39 إصابة جديدة بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-14
سجّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 9589 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 234 وفاة.
من جهة ثانية، شهدت جنوب أفريقيا 3946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و260 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وذكرت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 573 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11270 حالة.
14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
02:41 PM
ارتفاع إجمالي الحالات بجنوب أفريقيا إلى 573 ألفًا
سجّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 9589 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 234 وفاة.
من جهة ثانية، شهدت جنوب أفريقيا 3946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و260 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وذكرت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 573 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11270 حالة.
، الكونغو الديمقراطية تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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