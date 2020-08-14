، كوريا الجنوبية تسجل أكبر عدد من الإصابات المحلية الجديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 85 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 14 ألفاً و873

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا التي انتقلت محليا، وهي أعلى زيادة محلية منذ مارس الماضي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه تم تسجيل 18 حالة فقط قادمة من الخارج من أصل 103 حالات جديدة.

يُشار إلى أنه من إجمالي 14 ألفاً و873 إصابة مؤكّدة في البلاد، هناك 2618 حالة قادمة من الخارج، وفقاً لبيانات المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد