محمد بن مسعود - الدمام - 14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441 03:43 PM الدفاع المدني يحاصره ويمنع امتداده إلى المواقع المجاورة اندلاع حريق في محلات للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية بالرياض اندلاع حريق في محلات للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية بالرياض أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن فِرَق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت، ظهر يوم الجمعة (14 أغسطس 2020م)، حادث حريق اندلع في محلات للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية؛ حيث عملت فِرَق الدفاع المدني على محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة وما زالت أعمال الإخماد مستمرة دون حدوث إصابات حتى الآن، وقد تسببت طبيعة المواد المحترقة في كثافة عالية للأدخنة في الموقع. الكلمات المفتاحية ، اندلاع حريق في محلات للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية بالرياض ،

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