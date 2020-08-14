علاج الشعر من التقصف بسرعة خيالية تعلمي كيفية إنقاذ أطراف شعرك

يذكر أن الشعر هو زينة المرأة، ومظهر جمالها، ويجب على كل إمرأة عدم استخدام مكواة الشعر كثيراً، والاهتمام بأكل الخضراوات، لذلك تحرص على العناية به من التلف والتقصف والهيشان، وتقصف الشعر يمكن معالجته من خلال اتباع بعض الوصفات الطبيعية التى تعالج تلف الشعر والتقصف، وسوف نطلع حضراتكم في هذا المقال عن أفضل وأسرع الطرق للقضاء على التقصف، وإنقاذ الأطراف، وجميعها وصفات طبيعية مفيدة للشعر وتعمل على حمايته، وتطويله، وتنعيمه، فتابعونا لمعرفة أفضل هذه الوصفات

أهم الوصفات التي تقضي على التقصف وتحمي أطراف الشعر

1 ) الموز:

حيث يحتوى الموز على العديد من الفيتامينات،التى تغذي الشعر فهو معروف انه يدخل فى كثير من الوصفات، حيث نقوم بهرس موزة ناضجة مع ملعقتين من الزبادى مع ملعقة كبيرة من ماء الورد ونخلطهم جيداً حتى نحصل على خليط متجانس، ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة ساعة ثم بعد ذلك نغسل الشعر بالشامبو والبلسم والماء الفاتر، ويجب تكرار الوصفة كل اسبوع وسوف نلاحظ الفرق.

2 ) البيض:

حيث يعمل البيض على ترطيب وتطرية الشعر، فنقوم بخلط صفار بيضة مع ثلاث ملاعق من زيت الزيتون مع بعض جيداً، ثم نقوم بوضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة ثلاثون دقيقة، ثم نغسل الشعر بالشامبو والبلسم والماء الفاتر، وينصح بتكرار الوصفة مرة كل اسبوع.