«الزكاة والدخل»: 4 مزايا عند التسجيل بخدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم الجمعة عن خصائص هامة يمكن الإستفادة منها عند التسجيل في خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد . كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم الجمعة عن خصائص هامة يمكن الإستفادة منها عند التسجيل في خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد . وأوضحت "الزكاة والدخل " تلك الخصائص في انفوجرافيك كالتالي : 1- معرفة مدى استحقاق دفع الضريبة . 2- التعرف على مدى استحقاق الضريبة على العقار . Advertisements 3- حساب مبلغ الضريبة . 4- إمكانية الدفع مقدماً عبر سداد . ويمكن التعرف على التفاصيل عبر الرابط التالي من هنــــــا .

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