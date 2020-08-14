شكرا لمتابعة خبر عن «الضمان الصحي» يوضح شروط إلغاء بطاقة التأمين للمواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مجلس الضمان الصحي اليوم الجمعة الشروط اللازمة لإلغاء بطاقة التأمين للمواطنين .

وأكد " الضمان الصحي "أنه يجوز لحامل الوثيقة إلغاء الوثيقة في أي وقت ، بموجب إشعار رسمي يرسل لشركة التأمين قبل (30) يوم عمل على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب على أن يقوم بإبرام وثيقة تأمين أخرى مع شركة مؤهلة .

وأوضح أن التغطية الجديدة تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة السابقة.

الجدير بالذكر أن مجلس الضمان الصحي يقدم عدة خدمات متعلقة بالتأمين ومعظم خدماته أصبحت إلكترونية تسهيلاً على المستفيدين .