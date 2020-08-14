شكرا لمتابعة خبر عن «الضمان الصحي» يوضح شروط إلغاء بطاقة التأمين للمواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح مجلس الضمان الصحي اليوم الجمعة الشروط اللازمة لإلغاء بطاقة التأمين للمواطنين .
وأكد " الضمان الصحي "أنه يجوز لحامل الوثيقة إلغاء الوثيقة في أي وقت ، بموجب إشعار رسمي يرسل لشركة التأمين قبل (30) يوم عمل على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب على أن يقوم بإبرام وثيقة تأمين أخرى مع شركة مؤهلة .
وأوضح أن التغطية الجديدة تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة السابقة.
الجدير بالذكر أن مجلس الضمان الصحي يقدم عدة خدمات متعلقة بالتأمين ومعظم خدماته أصبحت إلكترونية تسهيلاً على المستفيدين .
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