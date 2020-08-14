اخبار السعوديه

صورة نادرة للملك فيصل مع وزير الخارجية الأمريكي كسنجر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك فيصل مع وزير الخارجية الأمريكي كسنجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت صورة نادرة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كسنجر.

والتقطت الصورة في جدّة عــــام ١٩٧٣م، حيث حاول كسنجر إثناء الملك فيصل عن قرار وقف ضخّ البترول.

ويذكر أن قرار وقف ضخ البترول جاء لدفع الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة للملك فيصل مع وزير الخارجية الأمريكي كسنجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا