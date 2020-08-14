شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك فيصل مع وزير الخارجية الأمريكي كسنجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت صورة نادرة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كسنجر.

والتقطت الصورة في جدّة عــــام ١٩٧٣م، حيث حاول كسنجر إثناء الملك فيصل عن قرار وقف ضخّ البترول.

ويذكر أن قرار وقف ضخ البترول جاء لدفع الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967.