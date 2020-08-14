السعودية اليوم / الإمارات تسجل 330 إصابة جديدة بكورونا



أبوظبي 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 330 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك يصل مجموع حالات الإصابة 63,819 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 359 وفاة، مشيرة إلى شفاء 101 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 57,473 حالة.

// انتهى //

13:37ت م

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أبوظبي 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسسجّلت الإمارات العربية المتحدة 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ووفاة حالة واحدة.وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك يصل مجموع حالات الإصابة 63,819 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 359 وفاة، مشيرة إلى شفاء 101 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 57,473 حالة.// انتهى //13:37ت م0053

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