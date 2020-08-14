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2020-08-14 8 نصائح للحماية من الاحتيال البنكي متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعادت جمعية حماية المستهلك تقديم عدد من النصائح لحماية الأفراد من الاحتيال البنكي. وتضمنت نصائح الوقاية من الاحتيال البنكي ما يلي: عدم تحديث البيانات الشخصية إلا من خلال فروع البنك فقط.

المحافظة على سرية هذه البيانات.

عدم الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك من روابط خارجية.

ضرورة تحميل التطبيق الخاص بالبنك من خلال الموقع الإلكتروني للبنك.

ضرورة تحديث برامج الحماية الخاصة بالجوال بشكل دوري.

عدم مساعدة الأشخاص المجهولين بإجراء أي عمليات مالية من حساباتهم الشخصية.

التأكد من موثوقية المتجر الإلكتروني قبل استخدام بطاقاتهم الائتمانية.

التحقق من الإشعارات المتسلمة من البنك.



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