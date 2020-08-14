شكرا لمتابعة خبر عن وزارة النقل: مسح وتقييم الطرق الأسفلتية بالمملكة خلال شهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة النقل بأنها تمسح وتقيم الأسطح للتأكد من صلاحيتها خلال شهر يوليو. أعلنت وزارة النقل بأنها تمسح وتقيم الأسطح للتأكد من صلاحيتها خلال شهر يوليو. وأوضحت الوزارة عبر حسابها "تويتر" بأن التقييم بطول 15,950 كم. وتابعت الوزارة بأن التقييم لجميع أسطح الطرق الأسفلتية بالمملكة بهدف التأكد من جودتها وضمان سلامة مرتاديها.

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