«الأرصاد» تنبه برياح نشطة وأتربة مثارة على الجوف

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة من رياح نشطة وأتربة مثارة بمنطقة الجوف . حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة من رياح نشطة وأتربة مثارة بمنطقة الجوف . وأكدت "الأرصاد " أن التحذير يشمل القريات ، ودومة الجندل ، وسكاكا ، وطبرجل ، وذلك من الساعة الـ 12 ظهراً ، وحتى الساعة السادسة مساءً . ونوهت الأرصاد بالحذر لقائدي المركبات بشكل خاص إذ يصاحت التأثيرات تدني في مدى الرؤية .

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