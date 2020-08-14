تحذير جديد من «البنوك السعودية» حول مرفقات البريد الإلكتروني مجهولة المصدر

جدَّدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية تحذيرها للمواطنين من الوقوع بفخ الاحتيال المالي.

وقالت لجنة التوعية، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه يجب الحذر من فتح أي مرفقات في البريد الإلكتروني يتم استلامها من مصدر مجهول، مع عدم فتح أي رسالة تطلب من أصحاب الحسابات البنكية تحويل أو استلام أي مبلغ مالي.

وشدَّدت اللجنة، على عدم التجاوب مع الاتصالات المجهولة أو الإفصاح بالمعلومات بنكية أو شخصية لأي شخص؛ لأن ذلك يجعل صاحب الحساب البنكي فريسة سهلة للمحتالين الذين يجمعون المعلومات عن ضحاياهم.