لتفادي الوقع بفخ الاحتيال المالي
جدَّدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية تحذيرها للمواطنين من الوقوع بفخ الاحتيال المالي.
وقالت لجنة التوعية، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه يجب الحذر من فتح أي مرفقات في البريد الإلكتروني يتم استلامها من مصدر مجهول، مع عدم فتح أي رسالة تطلب من أصحاب الحسابات البنكية تحويل أو استلام أي مبلغ مالي.
وشدَّدت اللجنة، على عدم التجاوب مع الاتصالات المجهولة أو الإفصاح بالمعلومات بنكية أو شخصية لأي شخص؛ لأن ذلك يجعل صاحب الحساب البنكي فريسة سهلة للمحتالين الذين يجمعون المعلومات عن ضحاياهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير جديد من «البنوك السعودية» حول مرفقات البريد الإلكتروني مجهولة المصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.