عبر حساب المستفيد بمنصة أبشر
أوضح المرور السعودي، أن توقيع مخالفة حزام الأمان، يمكن الاعتراض عليه في حالة تصوير قائد المركبة مرتكب تلك المخالفة؛ لعدم ظهور الحزام.
جاء ذلك ردًّا على تساؤل تلقاه المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» على تساؤل إحدى المستفيدات قالت فيه: «تم تصوير أكثر من مرة، على أنني لا أرتدي حزام الأمان أثناء قيادة المركبة، وذلك رغم التزامي به، بينما لا يظهر بسبب الملابس. بينما أكد «المرور»، إمكانية الاعتراض في هذه الحالة عبر حساب المستفيد في بوابة أبشر.
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كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» يوضح طريقة الاعتراض على مخالفة حزام الأمان المرصودة لعدم ظهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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