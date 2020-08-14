السعودية اليوم / الصين تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بكين24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة ، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الـ30 الجديدة 8 حالات محلية تم تسجيلها في منطقة شينجيانغ في حين كانت الحالات الـ22 الأخرى تعود لأشخاص قادمين من الخارج​​​.

وقالت اللجنة إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي يبلغ الآن 84786 حالة، بما في ذلك 690 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج وتعافي 79462 شخصا بعد شفائهم ، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

// انتهى //

07:08ت م

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بكين24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة ، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال اـ24 ساعة الماضية، من بينها 22 حالة لأشخاص قادمين من الخارج .وأوضحت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الـ30 الجديدة 8 حالات محلية تم تسجيلها في منطقة شينجيانغ في حين كانت الحالات الـ22 الأخرى تعود لأشخاص قادمين من الخارج​​​.وقالت اللجنة إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي يبلغ الآن 84786 حالة، بما في ذلك 690 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج وتعافي 79462 شخصا بعد شفائهم ، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.// انتهى //07:08ت م0008

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