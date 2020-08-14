السعودية اليوم / تسجيل 1449 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والإجمالي 221413



برلين 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة تسجيل 1449 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 9225.

// انتهى //

07:04ت م

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برلين 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة تسجيل 1449 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 221413.وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 9225.// انتهى //07:04ت م0005

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