شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل الحالة الصحية لخطاط المصحف الشريف بعد دخوله المستشفى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشف خطاط المصحف الشريف الشيخ عثمان طه، اليوم الجمعة، تفاصيل حالته الصحية بعدما تعرض لوعكة تسببت في نقله إلى المستشفى.
وأكد الشيخ عثمان طه، إنه بخير وسيخرج قريباً من المستشفى بعد تماثله للشفاء، كما وجه الشكر لكل مَن حاول الاتصال به أو سأل عنه خلال فترة مرضه.
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