بالصور.. رصد وإغلاق منشأة رياضية نسائية مخالفة في مكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نجحت وكالة البلديات ممثلةً في إدارة الرقابة النسائية بمشاركة بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، أمس الخميس، في إغلاق منشأة رياضية نسائية لمخالفتها البروتوكولات الوقائية. نجحت وكالة البلديات ممثلةً في إدارة الرقابة النسائية بمشاركة بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، أمس الخميس، في إغلاق منشأة رياضية نسائية لمخالفتها البروتوكولات الوقائية. وفي السياق نفسه، أكدت أمانة العاصمة المقدسة، أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المنشأة، مع عدم تجديد الترخيص لها. Advertisements

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