شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول أمطار رعدية على 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد باستمرار فرصة هطول أمطار رعدية - أتربة مثارة على منطقة جازان، عسير، نجران .
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل في جازان: ( أبو عريش ، أحد المسارحة، الحرث، الدائر ، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي ، بيش، جازان، صبيا، ضمد، فرسان، فيفا، هروب)؛ فيما تبدأ من الثالثة فجرًا وحتى التاسعة مساءًا.
وأشارت إلى أن الحالة تشمل في عسير: ( أبها، أحد رفيدة، البرك، الحرجة، النماص، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيدة، طريب ، ظهران الجنوب، محايل )وتستمر حتى الثامنة مساءًا، بينما تشمل في نجران: بدر الجنوب، حبونا، ثار، خباش، شرورة، نجران، يدمة، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءًا.
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