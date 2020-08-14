مُدعيًّا علاجها للصدفية والحساسية.. ضبط شخص يسوق لمستحضرات مجهولة المصدر

تبين احتواؤها على مواد تضر بصحة المستخدمين..
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ضبط شخص يسوّق لمستحضرات مجهولة المصدر، مدعيًّا أنها تعالج الحساسية والصدفية ونحوها.
وعبر حسابها الرسمي على تويتر بثت الوزارة بيانًا، جاء فيه: إنه بالتعاون مع الجهات الأمنية، وبناء على بلاغ مواطن متضرر، تم ضبط شخص يسوق لمستحضرات مجهولة، ويدعي أنها علاج للحساسية والصدفية ونحوها.
وأفادت الوزارة بأنه بفحص تلك المستحضرات تبين احتواؤها على مواد تضر بصحة مستخدميها، وقد تم ضبط هذا الشخص بمنزل سكني في مدينة الرياض، وإحالته إلى النيابة العامة.
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