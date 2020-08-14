، بسبب لقاح كورونا .. بوتين يعترف لأول مرة بابنتيه " كاترينا وماريا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ليست ابنة الرئيس .. هذه حقيقة الفتاة التي تم تداول صورتها

قالت وسائل إعلام عالمية إن حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حصول ابنته على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، يعد المرة الأولى التي يعترف فيها بوتين رسميا بأن لديه بنات، لافتة إلى أن الفتاة التي نشرت صورتها مع خبر اللقاح ليست ابنة الرئيس.

وقد أصبحت بنتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موضوعاً لجدل وشائعات، عقب إعلانه الثلاثاء الماضي، عن إنتاج أول لقاح في العالم من فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19.

وحسب "نوفستي ": لم يذكر الرئيس بوتين اسم ابنته التي حصلت على اللقاح، كما أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها بوتين عن بناته.

وأكد تقرير لموقع "بيزنيس إنسايدر" أن بوتين يحرص دائماً على إبقاء حياته الخاصة سراً، فهو لم يتحدث مطلقا عن زوجته الأولى والثانية، ولا عن بناته.

لكن وسائل الإعلام كتبت أكثر من تقرير عن ابنتي بوتين وهما؛ كاترينا تيخونوفا وهي سيدة أعمال وماريا فورونتسوفا وهي طبيبة.

الفتاة التي تم تداول صورها

تداولت وسائل الاعلام فيديو تظهر فيه فتاة في العشرينيات من عمرها ترتدي قناعا واقيا من فيروس كورونا، تجلس أمام طبيب في مستشفى وهو يحاول حقنها بلقاح، ووقع العديد من رواد مواقع التواصل وحتى الصحف في خطأ الاعتقاد أن الصورة لابنة الرئيس بوتين.

فقد نشر موقع "روسيا اليوم" في نسخته الإنجليزية يوم 20 يوليو الماضي، خبرا كشف المستور وأوضح حقيقة الفتاة التي ظهرت في الفيديو، وأنها ليست ابنة الرئيس الروسي التي أعلن أنها تلقت اللقاح.

وبحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، لم يصرح أي مصدر رسمي أو تؤكد أي وسيلة إعلام روسية رسمية أن الفتاة هي ابنة بوتين.

المتطوعة " ناتاليا"

وكشفت " روسيا اليوم " أن الفتاة هي إحدى المتطوعات في التجربة على اللقاح الروسي، حيث ظهرت وهي تتناول اللقاح خلال المراحل التجريبية بمستشفى "بوردينكو" العسكري المركزي في موسكو.

وتدعى الفتاة التي ظهرت في الفيديو وشاركت في التجربة "ناتاليا"، والتي أكدت سعادتها بالتجربة وأنها تؤهل نفسها لتصبح طبيبة أعصاب، وفقا لوسائل إعلام محلية.

من هي ابنة بوتين التي تناولت اللقاح؟

نقل موقع " 19 أر يو اس . انفو " الروسي عن الصحفي أليكسي فينيديكتوف، رئيس تحرير محطة " أيكو موسكوفي " الإذاعية الروسية، أن من حصلت على اللقاح هي " كاترينا وليست ماريا "، ولم يشر فينيديكتوف إلى مصدر المعلومة.

وكان الرئيس الروسي بوتين أعلن، أمس الأول الثلاثاء، عن أول لقاح في العالم يقي من فيروس كورونا.

لقاح "سبوتنيك V"

الرئيس الروسي أكد فاعلية اللقاح الروسي "سبوتنيك V" وقدرته على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فهو يشكل مناعة مستقرة، مشيراً إلى اجتياز اللقاح جميع الاختبارات اللازمة.

وحول موعد إنتاج اللقاح، قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو: "إن الإنتاج الكمي لأولى الدفعات من لقاح كورونا سيتم خلال الأسبوعين القادمين".

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، بأنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا، من أكثر من 20 دولة في العالم.فيروس كورونا الجديد الرئيس الروسي فلادمير بوتين