شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إنسانية رجل أمن يسقي كلابًا أنهكها العطش بأحد مراكز الضبط الأمني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): كشف مقطع فيديو، عن رجل أمن يضرب أروع الأمثلة في الرحمة والإنسانية بتعامله مع مجموعة من الكلاب أثناء الأجواء الحارة. كشف مقطع فيديو، عن رجل أمن يضرب أروع الأمثلة في الرحمة والإنسانية بتعامله مع مجموعة من الكلاب أثناء الأجواء الحارة. وأظهر الفيديو، رجل الأمن وهو يُسقي كلاباً أنهكها التعب والعطش، بأحد مراكز الضبط الأمني، عملًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر".

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