شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصر الأميرة العنود بنت عبدالعزيز الذي فتحته للجميع في حي الوشام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

رصد مقطع فيديو قصة نادرة للأميرة العنود بنت عبدالعزيز خامس بنات الملك عبدالعزيز التي فتحت قلبها وقصرها بحي الوشام في الرياض للجميع.

وقال أحد سكان حي الوشام الذي يدعى سلطان بن راشد بن خميس إن الأميرة العنود كانت تحل مشاكل سكان الحي، موضحا أنها قدمت مساعدات للجميع من داخل الحي وخارجه، بالإضافة إلى توفيرها وظائف وتكفلها بزواجات.

وكانت الأميرة العنود -رحمها الله- توفيت في عام 1419هـ الموافق 1999م عن عمر يناهز 59 عاماً بعد مرض عضال أصابها مدة طويلة.