«التحالف» يُسقط طائرة مفخخة وصاروخين بالستيين أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة

تمكّنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة، وصاروخين بالستيين أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة، كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط، كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف، مساء اليوم، من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط.

وأكد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في انتهاك القانون الدولي الإنساني، واستمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك استمرارها بتهديد الأمن الإقليمي والدولي وتقويض الجهود السياسية؛ لإنهاء الانقلاب والوصول للحل السياسي الشامل في اليمن.

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وأشار المالكي إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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