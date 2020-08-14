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الأمم المتحدة: نرحب بأي مبادرة تعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط
تعليقًا على اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكدت الأمم المتحدة أنها ترحب بأي مبادرة تعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط، وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نرحب “بأي مبادرة يمكن أن تعزز السلام والأمن في المنطقة”، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل والإمارات التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات.
وتوصلت إسرائيل والإمارات إلى اتفاق تاريخي، اليوم الخميس، سيؤدي إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين في اتفاق لعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دور الوساطة فيه.
واتفق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في اتصال هاتفي جرى، اليوم الخميس، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، حسب ما جاء في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وأكد الرئيس الأمريكي، ترامب، الخميس، أن “الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل لحظة تاريخية”.
وشدد وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، على أن “الاتفاق يفتح آفاقًا جديدة للسلام والاستقرار في المنطقة”.
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