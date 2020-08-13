الأرصاد عن طقس الجمعة: سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على معظم الأنحاء ..
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الجمعة، مشيرة إلى أن الفرصة مهيأة لتكّون سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على 3 مناطق.
وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، أفادت هيئة الأرصاد بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية) وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، كذلك على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة وجازان).
ولفتت الهيئة إلى أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة؛ مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران، جازان، وعسير).
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 15 و40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 15 و40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ومترين، والبحر سيكون متوسط الموج.
وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الجمعة:
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