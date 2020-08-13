مدير التعليم بالجوف يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الخميس، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المراحل الدراسية كافة.

وتمنى الغامدي لجميع المشمولين بالحركة التوفيق والسداد، مقدمًا شكره للزملاء والزميلات في إدارة شؤون المعلمين على جهودهم في إنجاز حركة النقل.

Advertisements

من جانبه، أوضح مدير إدارة شؤون المعلمين علي بن حمدان البيالي أن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام نور.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. «تعليم الجوف» تجهز المدارس للعام الدراسي الجديد