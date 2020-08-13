مدير التعليم بالجوف يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

متاحة للمهتمين عبر نظام نور..
اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الخميس، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المراحل الدراسية كافة.
وتمنى الغامدي لجميع المشمولين بالحركة التوفيق والسداد، مقدمًا شكره للزملاء والزميلات في إدارة شؤون المعلمين على جهودهم في إنجاز حركة النقل.
من جانبه، أوضح مدير إدارة شؤون المعلمين علي بن حمدان البيالي أن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام نور.
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