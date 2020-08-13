السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 56,307 إصابات مؤكدة و 1,497 وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 56,307 إصابات مؤكدة و 1,497 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,176,018 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 165,148 حالة وفاة.

// انتهى //

21:45ت م

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واشنطن 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 56,307 إصابات مؤكدة و 1,497 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,176,018 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 165,148 حالة وفاة.// انتهى //21:45ت م0200

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